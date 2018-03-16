yuhanson

Журнал Юрия Югансона

Фотографии Севастополя, Крыма и не только

Previous Entry Share
Севастопольцы не патриоты!
yuhanson
March 16th, 18:33


Так, видимо, считают люди, устанавливающие подобные изваяния на центральных площадях Севастополя. Это просто какой-то трэш и угар, Ад и Израиль! Неужели для воспитания патриотизма нужно устанавливать вот это гуано прямо напротив входа в о Дворец Детства и Юношества? Чувство прекрасного детям прививать? Чувство патриотизма? Так какое прекрасное, такой и патриотизм! Эти воители сами по-трезвому ваяли копию солдата-освободителя? А кто дал разрешение на установку этого непотребства в городе, интересно?
В процессе ответов на комментарии в ФБ у меня возникло название этому всему: ИЗВОНЯНИЕ! По-моему, подходит вполне.
Блин, ну почему столько развелось идиотов? Что там Лавров говорил в двух словах, не помните?

2 Девочка просто в ужасе от происходящего, но смирилась, похоже!


3


4


Tags: , , , ,

Posts from This Journal by “непарадный севастополь” Tag

promo yuhanson январь 31, 14:07 14
Buy for 100 tokens
Здесь будет мой блог
Дорогие друзья, я переезжаю на свой сайт: Это мой новый сайт. Здесь я буду продолжать показывать вам Севастополь, Крым и города, где я побывал. Социальные репортажи, репортажи с места событий тоже будут публиковаться здесь. Сайт пока в стадии отладки, но он уже работает. Фотографии там…
76 comments :
( 76 comments Leave a comment )
temiar
2018-03-16 03:44 pm (UTC)
мрак, фонтан лучше
(Reply) (Thread)
yuhanson
2018-03-16 03:47 pm (UTC)
И сразу польется вода. Откуда же будем лить воду? (с)

(Reply) (Parent) (Thread)
vladimirkrym
2018-03-16 04:02 pm (UTC)
В мире дефицит хороших скульпторов. В России тоже. В Керчи та же хрень.

(Reply) (Thread) (Expand)
yuhanson
2018-03-16 04:11 pm (UTC)
Чего-то не славяне на снимке? Удмурты?
Впечатление, что дети лепят.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2018-03-16 04:30 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal для Украины. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
sevooo
2018-03-16 04:34 pm (UTC)
На Л. И. Брежнева похож!
(Reply) (Thread)
yuhanson
2018-03-16 04:37 pm (UTC)
После смерти?
(Reply) (Parent) (Thread)

))

ucmopucm
2018-03-16 04:56 pm (UTC)
Да, сдает старик, и мешки под глазами...
(Reply) (Thread)
happy_angelok
2018-03-16 04:57 pm (UTC)
Господи!Что это?Нет такого точно не надо!Что установили и когда успели? Я против!)
(Reply) (Thread)
p4elka_mutantik
2018-03-16 05:15 pm (UTC)

Так это же вроде как для фильма декорации....разве нет?

(Reply) (Thread)
yuhanson
2018-03-16 05:24 pm (UTC)
Ожившие мертвецы?
(Reply) (Parent) (Thread)
alexeydm_ikn
2018-03-16 05:32 pm (UTC)
затож недорого - кризис,санкцыи, то сё...
(Reply) (Thread)
yuhanson
2018-03-16 05:39 pm (UTC)

Да ещё и бэушное!

(Reply) (Parent) (Thread)
fly_yorik
2018-03-16 05:40 pm (UTC)
Какое население - такие и скульптуры

А шо делать

(Reply) (Thread)
old_extremist
2018-03-16 05:45 pm (UTC)
Патриотизм в любом виде является формой слабоумия.
А уж считать себя патриотами говна (совка/россии) - это идиотизм клинический.
(Reply) (Thread)
lenkaru
2018-03-16 06:38 pm (UTC)

Мамочки!

За что нам это?

(Reply) (Thread) (Expand)
pro_tor
2018-03-16 06:45 pm (UTC)
Слепили, видимо, из говна, как обычно.
Очень патриотичненько. ))
(Reply) (Thread)
secretoflady
2018-03-16 06:57 pm (UTC)
Да уж..... Судя по статуе, скульптор был слепой и криворукий...Если честно, я вообще против установки всяких памятников. Сколько уже можно? Однажды, правда, высказав такое свое мнение в ФБ, была послана одной дамой очень далеко и нецензурно))))
(Reply) (Thread)
Алексей Курилов
2018-03-16 07:01 pm (UTC)
в Монголии что ли заказали
(Reply) (Thread)
ppetrovichh
2018-03-16 07:13 pm (UTC)
Это как Бендер и Киса рисовали пропагандистский плакат.
Похоже, кто-то захотел, чтобы севастопольцы в ужасе разбегались подальше от этого "извоняния".
(Reply) (Thread)
yuhanson
2018-03-17 08:58 am (UTC)

Киса и Ося - Васнецовы по сравнению с этим!

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 76 comments Leave a comment )
Archive

Mar2018

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Вы можете подписаться на мой блог и получать первыми уведомление о выходе нового поста. Жмите кнопку!


Вы всегда можете оказать мне финансовую помощь. Спасибо!



Яндекс.Метрика







Flag Counter



Праздники сегодня

Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account