Севастопольцы не патриоты!

Так, видимо, считают люди, устанавливающие подобные изваяния на центральных площадях Севастополя. Это просто какой-то трэш и угар, Ад и Израиль! Неужели для воспитания патриотизма нужно устанавливать вот это гуано прямо напротив входа в о Дворец Детства и Юношества? Чувство прекрасного детям прививать? Чувство патриотизма? Так какое прекрасное, такой и патриотизм! Эти воители сами по-трезвому ваяли копию солдата-освободителя? А кто дал разрешение на установку этого непотребства в городе, интересно?
В процессе ответов на комментарии в ФБ у меня возникло название этому всему: ИЗВОНЯНИЕ! По-моему, подходит вполне.
Блин, ну почему столько развелось идиотов? Что там Лавров говорил в двух словах, не помните?
2 Девочка просто в ужасе от происходящего, но смирилась, похоже!
3
4
Впечатление, что дети лепят.
))
Re: ))
Так это же вроде как для фильма декорации....разве нет?
Да ещё и бэушное!
А шо делать
А уж считать себя патриотами говна (совка/россии) - это идиотизм клинический.
Мамочки!
За что нам это?
Очень патриотичненько. ))
В Удмуртии
Похоже, кто-то захотел, чтобы севастопольцы в ужасе разбегались подальше от этого "извоняния".
Киса и Ося - Васнецовы по сравнению с этим!