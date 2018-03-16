Севастопольцы не патриоты!

Детская площадка. Легко ли обманывать детей? Первый мой пост о том, что строители обманули детей и не сдали площадку к 29-му декабря, вышел в пятницу, 26 января, как уже в ночь с субботы на…

Награда нашла героя! А на груди его светилась Медаль за... Из хорошей песни о войне В продолжение моего поста о торговле наградами. Я не стал заказывать медаль на…

В севастопольской зоне Гранд-зеро погиб подросток Этот репортаж я делал в декабре 2015 года. Тогда меня поразила эта заброшенная стройка в самом центре Севастополя. Городские власти уверили…

Награда ищет героев Всего за 300 рублей самовывозом из Москвы! Помнится в конце 1980-х годов, когда на Кипре встречались американский и советский президенты, наших…

Детская площадка в сквере Курсантов. Последствия волшебного пенделя? Не скрою, я не ожидал, что мой пост Не везёт севастопольцам на начало работ. о вялотекущем строительстве детской площадки неподалёку от моего…

Не везёт севастопольцам на начало работ. Копперфильд отдыхает! Думается мне, что севастопольцы грешат и за это господь посылает им различные испытания. Но при этом я всё же думаю, что грешат они не больше…

Туманное будущее парка Победы. Написать нельзя молчать! Эпиграф: Перформанс увидели очередной, Недаром потрачены были силы. Вот Вечный огонь уж переносной, Осталось мобильными сделать могилы.…

СЕВАСТОПОЛЬ. Цветы с площади 50-летия СССР Я не собирался делать публикацию об этом в ЖЖ, мне хватило и фейсбука, но поднятый постом холивар заставил призадуматься. Эти кашпо для цветов…